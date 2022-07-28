انطلاق فعاليات القوافل السكانية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات القوافل السكانية بشمال سيناء، اليوم، من مركز ومدينة الحسنة فى وسط سيناء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك فى اطار اليوم العالمى للسكان.





واشتملت القافلة على العديد من المحاور والندوات، والتى كان من أبرزها: تنظيم الأسرة (عرض مسرحى لمسرح الأطفال)، وكذلك ندوة دينية لمجابهة الفكر المتطرف، واختبار لمحو الأمية.

كما شارك الهلال الأحمر المصرى بتقديم الدعم النفسى للأطفال وتوفير لقاح كورونا.

استقبل أعضاء القافلة سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، وضمت القافلة كل من: نوال سالم مقرر المجلس القومى للسكان بمحافظة شمال سيناء، الدكتور مصباح أحمد محمد مدير عام منطقة الوعظ بشمال سيناء ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أشرف أحمد عبد العال مدير عام ثقافة شمال سيناء، أحمد محمد شفيق مدير المتابعة بفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، الدكتور خالد بكرى وكيل ادارة الحسنة التعليمية، الدكتورة أسماء سعيد أخصائى نساء وتوليد بمستشفى العريش العام، السيد فكرى عبد المقصود مسئول محو الأمية، الدكتور عمر عودة صيدلى بالهلال الأحمر، وفريق كورونا.

وأكدت نوال سالم مقررة المجلس القومى للسكان بالمحافظة أنه تم الكشف على 53 حالة، منها: 11 حالة أسنان و16 حالة عامة و24 حالة نساء وولادة وحالتا تنظيم أسرة.

كما تم تنفيذ ندوتى توعية إعلامية مع السيدات تضمنت أهمية الرضاعة الطبيعية لنمو الطفل والتنويه عن وسائل تنظيم الأسرة وختان الإناث وأضراره.

كما تم اعطاء التطعيم الخاص بكورونا لـ 13 حالة، واستهداف 50 طفلا لخدمات الدعم النفسى وإجراء 26 اختبارا لمحو الأمية وتسليم 3 شهادات لمحو الأمية.

وفى ختام اليوم.. قام رئيس مركز ومدينة الحسنة يرافقه مديرو عام الثقافة والهلال الأحمر والمجلس القومى للسكان بتوزيع 50 شنطة هدايا للأطفال.

وأضافت نوال سالم أن القافلة القادمة ستكون يوم 24 أغسطس المقبل بمركز ومدينة نخل.