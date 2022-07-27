التعليم العالى: 115 ألف طالب تقدموا لاختبارات القدرات حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 11:26 مساءً - قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على مكتب التنسيق، إن اختبارات القدرات تتم عبر الموقع الإلكتروني، ولابد ان يجتاز الطالب الاختبارات الموضوعة، وهناك 115 ألف طالب تقدموا لإجراء اختبارات القدرات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "كل كلية من الكليات المذكورة لها الاختبار الخاص بها، فمثلا كلية الإعلام يتم اختبار الطالب في المعلومات العامة واللغة، وأنواع معينة من المعلومات مثل الأحداث الجارية، والامتحان سيقيس مهارة الطالب بشكل مناسب ليتمكن من دخول الكلية".



وقال: "يقوم الطالب بالتسجيل برقم الجلوس والرقم القومي ويختار الاختبار الذي يرغب فيه، ومن حقه يقدم في أكثر من اختبار، والموقع يضع له الموعد الذي سيذهب به إلى الكلية، وأنصح أي طالب يرغب في إجراء تلك الاختبارات أن يقدم في الفترة الحالية".