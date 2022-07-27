مدير مستشفى 57357 يكشف حقيقة غلق فرع طنطا: العلاج مستمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 11:26 مساءً - قال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، إن المستشفى تم افتتاحه في 7 يوليو 2007 بـ180 سرير ليكون بذلك أكبر مستشفى في العالم.

وأضاف أبو النجا خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسرة بلغ 345 سرير في 2020 بـ«جدعنة» المصريين والعرب.

وأشار إلى أن مستشفى سرطان الأطفال يمتاز بنوعية الطبيب والرعاية الصحية، مضيفا: نعتبر مستشفى متخصص فوق التخصص تقدم رعاية صحية بمستويات مختلفة.

وتابع: قبل 2021 تكلفة علاج مريض السرطان كانت تبلغ 700 ألف جنيه بينما رعاية مريض سرطان المخ تبلغ 600 ألف جنيه لمدة عام، لافتا إلى أن نسب الشفاء تبلغ 71.4% مقابل 80% عالمية.

أردف: على مدار العامين المقبلين سيتم الوصول بنسبة الشفاء إلى 80%، لافتا إلى أن إدارة المستشفى عام 2015 وضعت استراتيجية لزيادة 300 سرير.

وكشف مدير مستشفى سرطان الأطفال، أن 35 ألف متعافٍ من مرض السرطان يتابعون مع المستشفى، مردفا أن أدوية السرطان ارتفعت قيمتها بعد التعويم.

ونوه بأنه في 2015 كان لدى المستشفى ودائع بما يزيد عن 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه في 2020 انفقت المستشفى من الودائع لعلاج المرضى نتيجة جائحة كورونا. وذكر أن 21% من مرضى سرطان الأطفال يصابون بالمرض نتيجة التغذية السيئة.

وفيما يتعلق بأزمة مستشفى طنطا، قال أبو النجا، إن مستشفى سرطان الأطفال فرع طنطا يحتوي على 45 سرير، مشيرا إلى أن 35 إلى 40% زيادة في التكلفة بسبب أن البنية التحتية في طنطا أقل من نظيرتها بالقاهرة.

وتابع أن مستشفى طنطا تخدم نسبة معينة والإشغال الحقيقي يبلغ 35%، مردفا أن المستشفى لا يعالج سرطان الدم أو المخ في مستشفى طنطا.

ولفت مدير مستشفى سرطان الأطفال، إلى أن تم اتخاذ إجراءات لمواجهة العجز نتيجة جائحة كورونا، موضحا أنه تم تخفيض الاستهلاك في المستشفى مع طرح فكرة تجميد مستشفى طنطا لمدة عامين ونقل كل المرضى لفرع القاهرة.

وأكمل: العجز في تمويل مستشفى يقترب سنويا من 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك 1700 مريض بمنطقة الدلتا يعالجون حاليا بمستشفى طنطا.

واستطرد قائلا: «الله العظيم ما هنسيب حد.. إحنا بنقاتل علشان نسبة الشفاء تزيد»، مضيفا أن 60% من مرضى السرطان في مصر يعالجون بمستشفى.

وأوضح أبو النجا، أن 3300 مريض يعالجون بمستشفى سرطان الأطفال طنطا من إجمالي 17 ألف و300 مريض حاليا يتلقون العلاج في مستشفى سرطان الأطفال، متابعا أن تكاليف تشغيل مستشفى طنطا تبلغ 130 مليون جنيه.

وأكد: «العلاج مستمر في مستشفى طنطا.. متسمعش كلام حد»، مضيفا: 65% من مرضى طنطا يعالجون في القاهرة.