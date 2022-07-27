وزيرة التضامن تكشف تفاصيل ضم مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 11:26 مساءً - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البرامج الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الناحية المادية فقط لكنها برامج تنموية بحتة.

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض خلال الاجتماع أمس برامج التكافل الاجتماعي ووجه بضم مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة ليرتفع بذلك إلى 5 ملايين أسرة، لافتة إلى أن الدولة توجه ما يقرب من نصف تريليون جنيه للدعم.

وأكدت: حريصون على دعم الأسر وتخريجهم من الفقر تدريجيا، مضيفة أن الإجراءات الاقتصادية دائما ما تقابلها إجراءات حماية اجتماعية

وتابعت وزيرة التضامن، أن تكلفة ضم مليون أسرة جديدة 5.4 مليار جنيه، تتحمل الدولة 3 مليارات جنيه فيما تتحمل منظمات المجتمع المدني 2.4 مليار جنيه.

وأردفت: أن المليون أسرة موجودة بياناتهم في قاعدة البيانات، ولذلك يسهل الوصول إليها، لافتة إلى أن سيكون هناك مؤتمر لرئيس الوزراء لإعلان موعد صرف المساعدات متوقعة أن يكون الأول من سبتمبر.