التعليم: انطلاق بطولة دورى المدارس الإفريقى لكرة القدم

جدة - نرمين السيد - انطلقت لأول مرة بطولة دورى المدارس الأفريقى لكرة القدم، المؤهلة لبطولة شمال أفريقيا، اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية؛ لتشجيع الطلاب على تبادل الثقافات على المستوى العربى والأفريقى والدولى.





وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى كلمته خلال حفل الافتتاح أهمية دور الرياضة فى تنمية مهارات الطلاب وتبادل الثقافات والتعرف على الآخر.. مشيرا إلى أن البطولة تهدف إلى تعزيز لعبة كرة القدم بإفريقيا وتنظيم البطولات الخاصة بالقارة وتشجيع ممارسة كرة القدم بجميع أشكالها من خلال جميع المناطق التابعة لبلادهم مؤكدا التزام جميع المشاركين بحسن السير والسلوك.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أن هذه البطولة تتم لأول مرة فى مصر وتعد خطوة إيجابية لدخول الطلاب فى منافسة مع منطقة شمال أفريقيا ثم التأهل لبطولة أفريقيا للمدارس؛ مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات الأفريقية وتنمية العلاقات بين الدول الأفريقية.

وأشارت الدكتورة إيمان إلى أن هذه البطولة تستهدف طلاب المدارس بنين وبنات للفئة العمرية من (13-15) عاما والطلاب الذين اعتادوا على حضور الدراسة بانتظام، ويتم تنفيذ البطولة على ثلاث مراحل

المرحلة القومية والمؤهلة لتصفيات شمال أفريقيا، ومرحلة شمال أفريقيا، والمرحلة القارية.

وأضافت إيمان حسن أن المحافظات التى تأهلت للنهائيات على مستوى الجمهورية هى (جنوب سيناء، الأقصر، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، شمال سيناء، البحيرة، القاهرة الكبرى) متمنيه لهم كل النجاح والتوفيق.











حضر حفل الافتتاح الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتوره سونيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية الدكتور محمد سعد، والدكتورة جيهان علام، والدكتور أحمد حسان، والدكتورة زهرة سليم المشرف الفنى بالاتحاد المدرسى، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، ومن اتحاد كرة القدم كابتن شعبان بسطاوى، والدكتور حاتم سمير.