محافظ السويس يتابع المشروعات التنموية بقرى القطاع الريفى

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ السويس عبدالمجيد صقر المشروعات التنموية وأعمال التطوير التى تتم بأحياء السويس حيث رافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.





وذكرت محافظة السويس، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الجولة بدأت بمتابعة الأعمال للمراحل الجديدة للتبطين وكورنيش ترعة السويس، حيث أن تم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير الترعة خلال زيارة الدكتور رئيس الوزراء فى شهر نوفمبر لعام 2021، وكانت بطول 850 مترا وأصبحت منظرا جماليا للمنطقة ومتنفسا جديدا لأهالى القطاع الريفى وساعدت كثيرا فى الحفاظ على المنسوب المثالى ونظافة الترعة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير مستمرة لتدبيش وتطوير الترعة تباعا للحفاظ على الشريان المائى الحيوى.

كما تفقد صقر مشروعات التطوير والرصف بشارع مصرف الجوهرى بطول كيلو متر تقريبا بقرية أبو عارف والذى أصبح شريانا مروريا حيويا يربط عدد كبير من قرى حى الجناين، مضيفا إلى أنه يجرى الآن الإعداد والدراسة لإنشاء كوبرى أعلى الترعة يربط شارع مصرف الجوهرى بطريق أم ملكة لتسهيل حركة المرور لأهالى الجناين فى عدة مناطق فى ظل هذه الطرق الجديدة التى يتم إنشاؤها.

وكلف صقر إدارة المرور بتأمين الطريق وعمل الإشارات المرورية على الطرق الجديدة التى يتم رصفها لتصبح محاور مرورية تحدث السيولة المرورية والأمن والأمان بهذه الشوارع والمناطق.

ونوه المحافظ إلى أن التطوير مستمر بعد قرار الموافقة على التحويز العمرانى بقرى القطاع الريفى والذى بدأ بتطوير قرية عامر وقرية أبو عارف؛ مناشدا الأهالى الحفاظ على أى أعمال تطوير فهى ملك لأبنائنا والأجيال القادمة.