وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه تم بحث ومتابعة مشروع توسعات محطة تحلية نبق بمدينة شرم الشيخ ورفع طاقة المحطة من 6 آلاف إلى 12 ألف متر مكعب فى اليوم؛ ومشروع خزان التكديس الجنوبى والذى يتكون من خزانين سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب ليصبح إجمالى سعة الخزانات 80 ألف متر مكعب بالإضافة إلى المبانى الملحقة (مخزن - ورشة - مولد - مبنى محولات - مبنى الكلور - عنبر الطلمبات) بالإضافة أيضا للأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالمشروع وخط تغذية من مواسير upvc قطر 450 ميلى مترا بطول حوالى 17 كيلو مترا واصل من خزانات التكديس إلى خزانات مياه شرم الاستراتيجية وذلك لخدمة مدينة شرم الشيخ بقيمة إجمالية للأعمال 230 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء المتوقع للمشروع 30 سبتمبر لعام 2022.
وبحث الطرفان مشروع المأخذ البحرى لتغذية محطات التحلية بطاقة 35 متر مكعبا فى اليوم؛ وكذا مشروع توسعات محطة صرف شرم الشيخ ورفع طاقتها من 7،5 إلى 15 ألف متر مكعب فى اليوم ومحطة معالجة الصرف الصحى بطور سيناء بطاقة 10 آلاف متر ورافع مياة المعالجة وخط الطرد للغابة الشجرية بتكلفة 190 مليون جنيه وتخدم 20 مليون نسمة ورافع وخزان مياه الجبيل بتكلفة 110 ملايين جنيه وتخدم 5 ملايين نسمة.
وأكد الطرفان خلال اللقاء أن المحطتان جاهزتان للافتتاح فى شهر سبتمبر القادم، حيث شارك فى اللقاء المهندسة حنان عمر رئيس شركة المياة والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس حمادة ناصر رئيس جهاز الهيئة القومية لمياة الشرب بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يبحث مع مشروعات «القومية لمياة الشرب» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.