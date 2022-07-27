محافظ جنوب سيناء يبحث مع مشروعات «القومية لمياة الشرب»

جدة - نرمين السيد - بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اليوم الأربعاء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارية على أرض المحافظة وبخاصة بمدينتى شرم الشيخ وطور سيناء.





وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه تم بحث ومتابعة مشروع توسعات محطة تحلية نبق بمدينة شرم الشيخ ورفع طاقة المحطة من 6 آلاف إلى 12 ألف متر مكعب فى اليوم؛ ومشروع خزان التكديس الجنوبى والذى يتكون من خزانين سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب ليصبح إجمالى سعة الخزانات 80 ألف متر مكعب بالإضافة إلى المبانى الملحقة (مخزن - ورشة - مولد - مبنى محولات - مبنى الكلور - عنبر الطلمبات) بالإضافة أيضا للأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالمشروع وخط تغذية من مواسير upvc قطر 450 ميلى مترا بطول حوالى 17 كيلو مترا واصل من خزانات التكديس إلى خزانات مياه شرم الاستراتيجية وذلك لخدمة مدينة شرم الشيخ بقيمة إجمالية للأعمال 230 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء المتوقع للمشروع 30 سبتمبر لعام 2022.

وبحث الطرفان مشروع المأخذ البحرى لتغذية محطات التحلية بطاقة 35 متر مكعبا فى اليوم؛ وكذا مشروع توسعات محطة صرف شرم الشيخ ورفع طاقتها من 7،5 إلى 15 ألف متر مكعب فى اليوم ومحطة معالجة الصرف الصحى بطور سيناء بطاقة 10 آلاف متر ورافع مياة المعالجة وخط الطرد للغابة الشجرية بتكلفة 190 مليون جنيه وتخدم 20 مليون نسمة ورافع وخزان مياه الجبيل بتكلفة 110 ملايين جنيه وتخدم 5 ملايين نسمة.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أن المحطتان جاهزتان للافتتاح فى شهر سبتمبر القادم، حيث شارك فى اللقاء المهندسة حنان عمر رئيس شركة المياة والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس حمادة ناصر رئيس جهاز الهيئة القومية لمياة الشرب بالمحافظة.