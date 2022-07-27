قنصوة: جامعة الإسكندرية الأهلية قائمة على العلوم الحديثة والمتطورة

وأكد قنصوة، فى بيان جامعة الإسكندرية اليوم، أن العمل يجرى على قدم وساق، للانتهاء من تنفيذ كافة التجهيزات اللازمة لبدء الدراسة أكتوبر القادم.
وأوضح أن إنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية، يأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة فى مجال التعليم العالى حتى عام 2050، ومنها تقديم مستوى تعليم ذو تنافسية عالية على المستوى الأكاديمى والتطبيقى.
وأكد أن الجامعة الأهلية لن تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها فى تطوير جودة العملية التعليمية وفى أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة.
وأشار إلى أن الدراسة بالجامعة الأهلية، ستكون قائمة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وسوف تمثل إضافة قوية لاسم جامعة الإسكندرية العريق.
وأضاف أن جامعة الإسكندرية الأهلية، ستتكامل مع جامعة الإسكندرية، لتستفيد من الإمكانات المادية والبشرية والتجهيزات المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية لتحقيق جودة العملية التعليمية من خلال التكامل بينهما، وأن جميع التخصصات ستكون ذات تنافسية عالمية وإقليمية، ومتسقة مع مع خطط التنمية والمشروعات الحالية والمستقبلية التى تشهدها مصر وما تتطلبه تلك المشروعات القومية من تخصصات حديثة فى كل المجالات.
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