محافظ الوادى الجديد يتفقد محطة مياه جنوب باريس وأعمال تطوير نادى الهجن

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، محطة مياه جنوب باريس، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه المهندس عادل مراد رئيس المركز ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، وذلك للوقوف على أسباب تأخر تشغيل المحطة والتى تم إنشاؤها ضمن خطة إنشاء 14 محطة تنقية بتكلفة 50 مليون جنيه.





ووجه محافظ الوادى الجديد، بسرعة تحليل عينات مياه الشرب بالتنسيق مع مديرية الصحة لتشغيل المحطة ودخولها الخدمة فى أقرب وقت لخدمة أهالى مدينة باريس. وتابع خلال الجولة أعمال تطوير نادى الهجن والفروسية بقرية بغداد، موجها باستكمال صيانة حارات مضمار السباق وتجهيزه لتنفيذ سباقات الهجن.

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