محافظ الوادى الجديد يشيد بأعمال مشروعات الطرق بمركز باريس

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال رصف وتوسعة الطرق بمركز باريس يرافقه هشام محمد رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد والمهندس علاء عبد العال رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمحافظة والمهندس عادل مراد رئيس المركز والمهندس محسن مغربى مدير عام الطرق بالمحافظة.





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