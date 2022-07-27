قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فى جلسته رقم 218 بتاريخ اليوم 27 يوليو 2022، اعتماد جامعة المنصورة، كأول جامعة حكومية يتم اعتمادها من قبل هيئة جودة التعليم.
وبحسب بيان صحفى، قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضماد جودة التعليم والاعتماد، إن اعتماد أى جامعة مصرية حكومية أو خاصة، يؤكد حرص مؤسسات التعليم العالى على الوفاء بمسئوليات جودة التعليم، والارتقاء بالمنتج النهائى للعملية التعليمية ككل.
وأضافت أن هيئة الجودة ترحب بأى مؤسسة تعليمية تتقدم بطلب للاعتماد، وتقدم لها كافة صور الدعم الفنى والتدريب التى تساعد هذه المؤسسة أو تلك على استكمال كل شروط الاعتماد بشكل عملى يتفق مع أرفع مستويات معايير الاعتماد العالمية.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة، خلال اجتماعه الدورى أمس، برنامج اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بنى سويف- جامعة الأزهر.
وبالنسبة لمؤسسات التعليم قبل الجامعى، فاعتمد المجلس خلال اجتماعه عددا من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المنصورة».. أول جامعة حكومية تحصل على اعتماد هيئة جودة التعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.