«المنصورة».. أول جامعة حكومية تحصل على اعتماد هيئة جودة التعليم

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فى جلسته رقم 218 بتاريخ اليوم 27 يوليو 2022، اعتماد جامعة المنصورة ، كأول جامعة حكومية يتم اعتمادها من قبل هيئة جودة التعليم.





قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فى جلسته رقم 218 بتاريخ اليوم 27 يوليو 2022، اعتماد جامعة المنصورة، كأول جامعة حكومية يتم اعتمادها من قبل هيئة جودة التعليم.

وبحسب بيان صحفى، قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضماد جودة التعليم والاعتماد، إن اعتماد أى جامعة مصرية حكومية أو خاصة، يؤكد حرص مؤسسات التعليم العالى على الوفاء بمسئوليات جودة التعليم، والارتقاء بالمنتج النهائى للعملية التعليمية ككل.

وأضافت أن هيئة الجودة ترحب بأى مؤسسة تعليمية تتقدم بطلب للاعتماد، وتقدم لها كافة صور الدعم الفنى والتدريب التى تساعد هذه المؤسسة أو تلك على استكمال كل شروط الاعتماد بشكل عملى يتفق مع أرفع مستويات معايير الاعتماد العالمية.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة، خلال اجتماعه الدورى أمس، برنامج اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بنى سويف- جامعة الأزهر.

وبالنسبة لمؤسسات التعليم قبل الجامعى، فاعتمد المجلس خلال اجتماعه عددا من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.