محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال المشروعات بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، الأعمال ونسب تنفيذ المشروعات التى تتم فى ضوء الاستعداد لانعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ(cop 27) المقرر عقده بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.





كما تفقد فودة أعمال التوسعة والتجميل وأعمال الإنترلوك والإنارة والتطوير الطرق الداخلية بشرم الشيخ، وأعمال إنشاء وتطوير 6 ميادين رئيسية بشرم الشيخ بالتعاون مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ فى إطار الاستعداد لمؤتمر قمة تغير المناخ.

وتابع أعمال تطوير أيقونة وميدان السلام، وتشمل الأعمال مد شبكة رى للزراعات والمساحات الخضراء، وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال الإضاءة والتجميل، متفقدا أعمال إنشاء الأعمدة والأسقف الخرسانية للمول التجارى ومجمع البنوك وأعمال إنشاء البحيرة الصناعية والنافورات المائية بالحديقة المركزية الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وقال إن الحديقة المركزية تحتوى على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد مدينة شرم الشيخ ومنها مول تجارى، وسلسلة بنوك، وحضانة، ومطاعم متميزة، ودورات مياه عمومية وبحيرات مائية.

وأوضح أن الحديقة أحد المتنفسات الحيوية والتى تعكس الوجه الحضارى للمدينة وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئة عالمية، بالإضافة لكونها وجهه ثقافية ترفيهية لكافة الرواد، ومن المقرر الانتهاء من العمل وافتتاحها تزامنا مع افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى.

كما تابع نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز الرصد الأمنى الموحد، موضحا أن هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وسيتم الانتهاء منه أواخر سبتمبر 2022، وسيخصص للتحكم الشامل والمركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وخاصة مدينة شرم الشيخ والطريق الأوسط والدائرى بالكاميرات البانورامية والأمنية، وتأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزى واحد عن طريق شبكات مؤمنة.

وأضاف أنه جار تنفيذ 6 مبان فرعية بمدن المحافظة مرتبطة بالمركز فى شرم الشيخ وسيتم ربط السيطرة والتحكم مع الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ بشرم الشيخ والطور، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة ساعات العمل والانتهاء من جميع الأعمال فى التوقيتات المناسبة استعدادا لمؤتمر قمة تغير المناخ.

كما تفقد مشروع خزان التكديس الجنوبى، والمشروع يتكون من 2 خزان سعة الخزان الواحد 10000 م3 ليصبح إجمالى سعة الخزانات 80000 م3، بالإضافة إلى المبانى الملحقة ( مخزن - ورشة - مولد - مبنى محولات - مبنى الكلور - عنبر الطلمبات)، بجانب الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالمشروع وخط تغذية من مواسير قطر 450 مم بطول حوالى 17 كم؛ لخدمة مدينة شرم الشيخ بقيمة إجمالية للأعمال 230 مليون جنيه.