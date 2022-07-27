افتتاح توسعات مستشفى الباطنة بجامعة المنصورة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة توسعات مستشفى الباطنة التخصصى "المبنى الجديد" بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة ومديرى المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة والدكتور حازم حكيم نائب مدير مستشفى الباطنة.





وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة - فى تصريح اليوم الأربعاء، أن "المبنى الجديد" يعد إضافة جديدة بمنظومة القطاع الطبى بالجامعة ويأتى فى إطار خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المميزة والقضاء على قوائم الانتظار.

وأعرب عبدالباسط عن تحياته لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى نظرا للجهود المتميزة التى يقدمونها للمرضى المترددين على المستشفى من محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد حجازى أن افتتاح المبنى الجديد يأتى فى إطار خطة تطوير المستشفيات والتى تقدم خدمات متميزة وتعالج عدد كبير من المترددين على المستشفى وتقدم إضافة كبيرة لمستشفى الباطنة كما أشاد بالخدمات المميزة التى تقدمها المستشفى لعلاج قطاع كبير من المرضى.

ومن جهتها، أضافت الدكتورة مها ماهر أن مستشفى الباطنة التخصصى إحدى قلاع الطب فى مصر تخدم محافظات الدلتا تضم المبنى الرئيسى 210 أسره وتضم 6 عنايات مركزة بواقع 42 سرير؛ وأن المبنى الجديد يعد انفراجة كبيرة لاستقبال الأعداد المتزايدة المترددين على المستشفى.