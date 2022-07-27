الإفتاء تحسم الجدل حول قائمة المنقولات الزوجية

جدة - نرمين السيد - سبّب تريند "سقوط قائمة المنقولات الزوجية فى مصر" حالة كبيرة من الجدل بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، ليأتى أخيرا رد دار الإفتاء المصرية، ليحسم الجدل حول القائمة.





وذكرت دار الإفتاء فى تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "لا حرج شرعا فى الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العفش» عند الزواج". وأكدت دار الإفتاء أنه لا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ حيث استشهدت بقوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4]. وبينت الإفتاء أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية فى صورة جهاز؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى فى ذلك عدم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

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