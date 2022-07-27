جامعة المنيا ترفع المقررات الدراسية على منصة التعليم الإلكترونى أول أغسطس

وأوضح عبد النبى - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الجامعة اليوم الأربعاء - أن الجامعة قامت بالتدريب لعدد من المنسقين من أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات، وفرق التعليم الإلكترونى بالجامعة على المنصة الجديدة.
وأوضح أنه سيتم فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعى (2022 - 2023) بكليات الجامعة لمدة شهر تبدأ من 14 أغسطس وتنتهى 13 سبتمبر القادم، وذلك ما لم يكن نص فى لوائح الكليات يحدد ميعاد آخر للتقدم.
وقد قام مجلس الجامعة بتكريم الدكتور أبو هشيمة مصطفى المنسق العام لجامعة المنيا الأهلية؛ تقديرا لمجهوداته خلال الفترة الماضية وما بذله من جهد وعمل جاد لإنجاز ملف الجامعة الأهلية.
كما قدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على مجهوداتهم فى أعمال التصحيح للامتحانات والرصد وسرعة إعلان النتائج لجميع الفرق الدراسية بالكليات، مؤكدا سرعة البدء فى الاستعداد للعام الجامعى الجديد وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمرافق الجامعة، مستعرضا الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وعقب انتهاء الجلسة، دعا رئيس جامعة المنيا أعضاء المجلس إلى زيارة لمستشفى جامعة المنيا وحدة طب وجراحة العيون، ووحدة طب وجراحات الأطفال"، لتفقد آخر التطورات والأعمال الجارية بالوحدتين تمهيدا لافتتاحهما.
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