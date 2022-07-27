تشكيل الأهلى ضد المقاصة.. فخري ووحيد أساسيين.. وحسام حسن فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 08:27 مساءً - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي تقام مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري.

الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود متولي - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - علي معلول - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد هاني - زياد طارق.