تطوير قرى الحسنة بشمال سيناء لتلبية احتياجات المواطنين

جدة - نرمين السيد - وقال بغدادى، خلال جولة تفقدية فى بعض قرى وتجمعات المركز بمرافقة محمود الشريف مدير إدارة التخطيط والمهندس محمد الشحات مدير شركة المياه بالحسنة لمتابعة الخدمات وتطوير الشوارع، إنه يقوم بتكثيف الجهود المبذولة للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالقرى والتجمعات ومتابعة الخدمات وتطوير القرى، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة المتابعة المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين بقرى المركز والمدينة والعمل على إعلاء مصالحهم.

وأثناء الجولة التقى رئيس المركز والمدينة بعدد من الأهالى واستمع لمطالبهم، وتمت مناقشة المشكلات التى تواجههم ووعد بوضع الحلول المناسبة لها.. مؤكدا حرصه على عقد مثل هذه اللقاءات والجولات بصفة مستمرة؛ للعمل على حل المشاكل التى تواجه المواطنين وتذليل كافة العقبات من خلال الاستماع إلى مشاكلهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

وفى سياق آخر، واصلت القافلة الطبية الموفدة من جمعية الهلال الأحمر المصرى اليوم الأربعاء، عملها فى الكشف على المرضى وصرف العلاج اللازم مجانا بقرية الشلاق التابعة لمركز الشيخ زويد فى شمال سيناء.

وأكد وكيل وزارة الصحة الدكتور طارق محمد كامل - فى تصريح صحفى - أن القافلة يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وبناء على بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ممثلة فى جمعية الهلال الأحمر المصرى.. مشيرا إلى أن القافلة تضم سبع تخصصات طبية هى (رمد، وأنف وأذن وحنجرة، ونساء، وأطفال، وجلدية، وباطنة، وعظام).

وأضاف أن القافلة تعمل منذ أول أمس الاثنين.. حيث سبق الكشف على المرضى وصرف العلاج المجانى لهم بقرية الخروبة يوم الاثنين الماضى، وبقرية قبر عمير أمس الثلاثاء، وتتواصل اليوم بقرية الشلاق.

من جهة أخرى، وعلى هامش عمل القافلة الطبية.. عقدت لقاءات مع المواطنين للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكرى، وعن توافر تحاليل الإعتلال الكلوى والسكر التراكمى والدهون بالدم.

كما أنه يتم تطعيم بعض المستهدفين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويقوم بعض متطوعى الهلال الأحمر المصرى بتنفيذ برنامج تثقيفى وترفيهى للأطفال بالقرى وللتوعية بأهمية النظافة والطريقة الصحيحة لغسل الأيدى بالكحول أو بالماء والصابون وارتداء الكمامات بطريقة سليمة، فضلا عن أنه يتم التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات أثناء التواجد للكشف الطبى حرصا على سلامة الجميع.