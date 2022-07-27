الهيئة العربية للتصنيع تنظم احتفالية لأبناء شهداء الوطن من الجيش والشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 07:29 مساءً - نظمت الهيئة العربية للتصنيع إحتفالية إحتفاءاً بأبناء شهداء الوطن وأسرهم من الجيش والشرطة، بدأت الإحتفالية بكلمة الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أعرب خلالها عن تقديره وإعتزازه لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة , الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود فى سجل التضحيات لتبقى ذكراهم أبد الدهر راية خفاقة , تعلن بجلاء أنه لا تفريط فى حق أمن الوطن وسلامة مواطنيه ، مؤكداً أن ما سطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالاً واحتراماً ، وستأتي الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى ببطولاتهم, مؤكداً أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة التي سالت فداء لأمن الوطن ما كان يمكن توفير مناخ الأمن والإستقرار لتنطلق مصر نحو تحقيق الجمهورية الجديدة ومشروعات التنمية الشاملة فى كافة المجالات .

كما أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومى كأحد نتائج إنتصارات حرب أكتوبر، ودورها فى تلبية إحتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية ، كما أوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة ، وأن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة فى العديد من المجالات .

وتضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع ، حيث أطلع الوفد الكريم على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمج ، وأعقبها التوجه لزيارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ، حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة , وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية .

كما تضمنت فعاليات الإحتفالية أيضاً قضاء يوم ترفيهي بحديقة الأسرة ، وحرص الفريق عبد المنعم التراس فى ختام الزيارة على مصافحة أبناء الشهداء وأسرهم وإلتقاط الصور التذكارية معهم , معرباً عن سعادته بالتواجد فى هذه الإحتفالية متنمياً لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم الدراسية والعملية