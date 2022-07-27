الغضبان: بورسعيد شهدت طفرة فى مشروعات التنمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع الأجهزة المعنية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى فى عدد من المشروعات الخدمية والصناعية الجارى تنفيذها بالمحافظة.

وأشار الغضبان، إلى الطفرة التى شهدتها القطاعات الصحية والخدمية والسياحية والطرق والتحول الرقمى وغيرها مما ساهم فى جعل بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة.

واستمع لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال حتى الآن فى مشروعات المنشآت الخدمية بمختلف الأحياء، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظ.

وشدد على التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، مؤكدا تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية ببورسعيد، لإقامة المشروعات الخدمية والصناعية الجديدة على أعلى مستوى.