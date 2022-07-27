بعثة مصر بالاتحاد الإفريقى تنظم ندوة حول تفويض ولايات دعم السلام بالقارة

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا وبعثتها الدائمة لدى الاتحاد الإفريقى، بالتعاون مع مفوضية الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى ومركز أمانى إفريقيا للخدمات البحثة والإعلامية، ندوة حول تفويض ولايات عمليات دعم السلام الإفريقية خلال المراحل الانتقالية.





وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، أكد خلال الندوة ضرورة التركيز على بناء المؤسسات الوطنية للدول التى سيتم نشر بعثات جديدة بها خاصة فى المجالات الشرطية، وتعزيز الحوكمة، وسيادة القانون، باعتبارها المدخل الرئيسى لتحقيق السلام والاستقرار المستدام، وكذا ضرورة تطوير دليل استرشادى لتفويض البعثات الجديدة.

وأبرز المندوب الدائم أهمية البعد المتعلق ببناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الأمر الذى يساعد فى الوصول لتمويل مستدام وقابل للتنبؤ باعتباره التحدى الأكبر حاليا، مطالبا بتعزيز التشاور مع الدول والشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير الدعم اللازم للبعثات.

وأشار المندوب الدائم إلى ضرورة تطوير تفويض البعثات الجديدة لتلعب دورا رئيسيا فى مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذى يتطلب الإسراع فى إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب فى إطار القوة الإفريقية الجاهزة.

من جانبه، قال السفير أحمد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والذى شارك فى الندوة عبر الوسائل الافتراضية أن عمليات دعم السلام هى أداة تساعد الدولة على إعادة تحقيق الاستقرار والأمن وتضمن انتقال ناجح للمسئوليات الأمنية من البعثة إلى حكومة لديها مؤسسات قوية قادرة على الصمود، كما سلط الضوء على أهمية إتباع مناهج مؤسسية مبتكرة ومعايير ومؤشرات توضح متى يمكن لعملية دعم السلام أن تبدأ عملية الانتقال والانسحاب دون تعريض الجهود الجارية لتوطيد السلام للخطر.

واستعرض جهود مركز القاهرة فى توفير الدعم للازم للبعثات الجديدة، لا سيما الخلوة التى نظمها المركز فى يناير 2022 بالتعاون مع وزارة الخارجية لمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 فى الصومال.

وشارك فى الندوة كمتحدثين كل من السفير "بانكولى آديوى" مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى، والسيدة هنا تيتة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقى، والدكتور "سولومون درسو" مدير مركز أمانى إفريقيا للخدمات البحثة والاعلامية، و"باترك دوبونت" القائم بأعمال سفير بعثة الاتحاد الأوروبى لدى الاتحاد الإفريقى.

وأكد المشاركون على ضرورة وضع بناء المؤسسات والكوادر الوطنية فى أولويات البعثات الجديدة لضمان استمرارية العمل بعد انتهاء ولاية البعثات، وضرورة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ بما يساعدها على القيام بالمهام المنوطة بها، وأهمية ضمان حماية القوات والمدنيين خلال فترة التفويض، فضلا عن ضرورة تعزيز انخراط التجمعات الاقتصادية الإقليمية فى دعم البعثات الجديدة.