القوات المسلحة تنظم إحتفالية بمناسبة حصول كلية الطب على الإعتراف الدولى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:28 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية للإرتقاء بمعايير الجودة الطبية لتتماشى مع معايير الجودة العالمية فى التخصصات الطبية المختلفة ، نظمت القوات المسلحة إحتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الإعتراف الدولى من المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة ويعتبر المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC هو المجلس المسئول عن تنظيم وحوكمة الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية والمتعلق بسلامة المريض والتأكد من جودة الرعاية التي تعكس جودة التعليم والتدريب بكليات الطب .

بدأت الإحتفالية بعرض فيلم تقديمى عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب بالقوات المسلحة ، كما ألقى اللواء طبيب / خالد شكرى مدير كلية الطب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور ، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمنظومة العمل الطبية والتى توجت بالإعتراف الدولى من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC لتعظيم وتكامل الإستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة .

كما إستعرض مدير التعليم الطبى بكلية الطب بالقوات المسلحة إجراءات ومراحل الإعتراف ، وتضمنت الإحتفالية عرض التقرير النهائى من المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC وتسليم شهادات الإعتراف من رئيس الخدمات الدولية بالمجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة البريطانية ، فضلاً عن تسليم درع الكلية إلى رئيس الخدمات الدولية بالمجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة وتكريم المشاركين فى إجراءات الحصول على الإعتراف .

جدير بالذكر أن الإعتراف الدولى من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC هو تأكيد على قيام الكلية بتقديم تعليم طبى عالى الجودة يتطابق مع المعايير الموضوعة لكليات الطب فى المملكة المتحدة ، وتعتبر كلية الطب بالقوات المسلحة أول كلية على مستوى العالم تحصل على هذا الإعتراف رفيع المستوي من كيان عريق كالمجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة وأول كلية تدرج ضمن قائمة المجلس الطبى العام مع نظيراتها من كليات الطب بالمملكة المتحدة .

حضر الإحتفالية الدكتور / محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة .