أشرف صبحي يبحث الاستعدادات الاولية للنسخة الرابعة من احتفالية ”قادرون باختلاف”*

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:28 مساءً - بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية من احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات والهمم في نسختها الرابعة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، والذي يتم تنفيذها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن احتفالية قادرون باختلاف تحظى منذ انطلاق نسختها الأولى باهتمام ورعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس مدي السعي لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، كما يعكس الحرص على مشاركتهم في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم.

أضاف "صبحي" أن هذه الاحتفالية خير دليل علي بذل الجهد والعطاء مع أسرهم وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية وذلك في شتى المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على ثقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم من خلال البرامج والأنشطة المنفذة خصيصا لهم في جميع المحافظات، كما تعمل على جعلهم أعضاء فاعلين داخل المجتمع من خلال إشراكهم في العديد من الأنشطة والمشروعات المشتركة مع إخوانهم من نشء وشباب مصر.

وأشار وزير الشباب إلى أن الحكومة بكافة مؤسساتها تحرص على إدماج ذوي القدرات والهمم مع اقرانهم من نشء مصر وشبابها في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، موضحاً أن الاحتفالية تبعث برسائل واضحة بأن ذوي الهمم قادرون على المشاركة في مختلف الجوانب الاجتماعية، وهي تعبير صادق عن المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوي لمدى النجاح والتقدم في شأن دمج ورعاية وتمكين ذوي القدرات والهمم.

حضر اللقاء المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مديرعام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية.