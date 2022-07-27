هيئة الدواء المصرية تنشر الإصدار الثالث من المونوجراف العشبي المصري– النباتات الطبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:28 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر نسخة إلكترونية من الإصدار الثالث من المونوجراف العشبي المصري– النباتات الطبية المستخدمة في مصر، وذلك على الموقع الرسمي للهيئة.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لدعم صناعة الدواء المصري، والحفاظ على الموروثات الطبيعية من نباتاتها الطبية، واستعمالها في التداوي بالأعشاب، وتناولها بطرق علمية منضبطة، ومعايير جودة تتيح دمجها في المنظومة الصحية الوطنية.

للاطلاع على الإصدار الثالث من المونوجراف العشبي المصري يرجى الضغط على الرابط التالي:

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