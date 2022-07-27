محافظ الدقهلية يوجه بحصر مخالفات البناء وإزالتها

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بمتابعة حصر المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتسجيلها على المنظومة، للتصدى للبناء المخالف وإزالته فى المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

وقال مختار: "إننا نعمل جميعا فى الجهاز التنفيذى كفريق واحد من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة وحل كافة المشاكل التى تواجههم"، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف العمل فى ملف التصالح على مخالفة البناء، وسرعة الانتهاء من مراجعة الملفات، وتسليم النماذج للمواطنين، والتنسيق الكامل بين اللجان الفنية وبين الحماية المدنية لإنهاء كافة الملفات التى لا تحتاج إلى تركيب منظومة الحماية بالمنازل طبقا للقانون.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية تحتل مراكز متقدمه فى تنفيذ كافة المشروعات وفى مقدمتها الخطة الاستثمارية؛ حيث تم تنفيذها بشكل كامل وحصلت المحافظة على دعم إضافى تم استغلاله فى إعادة رصف وتطوير بعض شوارع مدينة المنصورة.

وأوضح المحافظ أنه تم الموافقة على توفير مكان مناسب بمجلس مدينة دكرنس لإقامة مكتب توثيق للخارجية لخدمة مراكز منطقة الشمال وتخفيف العبء عنهم، بالإضافة إلى الموافقة على تجديد عقد إيجار مكتب تموين "أتميدة" الموقع بينهم وبين الوحدة المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين.