جدة - نرمين السيد - أكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور طارق سليمان، أن وزارة الزراعة ضخت كميات إضافية من بيض المائدة الأبيض والأحمر للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.





وقال سليمان، فى بيان اليوم الأربعاء، إن وزارة الزراعة طرحت صباح اليوم الأربعاء، عددا من السيارات لبيع طبق البيض الأبيض بسعر 58 جنيها، وطبق البيض الأحمر بسعر 60 جنيها، وذلك أمام ديوان الوزارة بالدقى، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى بعض الميادين وأمام المؤسسات الحكومية فى القاهرة والجيزة، وأيضا فى بعض المحافظات. وأضاف أن أسعار البيض شهدت تراجعا بعد طرح وزارة الزراعة كميات كبيرة فى الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: ضخ كميات إضافية من بيض المائدة بأسعار مخفضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.