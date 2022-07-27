مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تطوير الطريق الدولى الساحلى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن أعمال تطوير الطريق الدولى الساحلى.





وتناول وزير الإسكان، فى مستهل اللقاء، الأعمال الخاصة بتطوير الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/ مطروح) بطول 55 كم، والتى تتم فى المسافة من تقاطع طريق وادى النطرون/ العلمين عند الكيلو 101، وحتى مدخل مطار العلمين عند الكيلو156، موضحا أن تلك الأعمال تستهدف إقامة 6 حارات رئيسية لكل اتجاه، بالإضافة إلى 4 حارات خدمة، بواقع حارتين لكل اتجاه، كما تتضمن أعمال التطوير تنفيذ عددا من الأعمال الصناعية.

وأشار وزير الإسكان، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية على الطريق الجارى تنفيذ أعمال التطوير به، وبما يضمن الأمان والسلامة لمرتاديه، ومرتادى القرى السياحية الواقعة عليه، وذلك من خلال تأمين ربط مداخل القرى والطرق الفرعية على طريق الخدمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، فى هذا الصدد.

واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء، التعديلات التى تتم على بوابات القرى السياحية على الطريق الساحلى، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية، موضحا أنه يتم تنفيذ حارات تسارع وتباطؤ لبعض البوابات وتحديد اتجاهات الدخول والخروج، وكذا زيادة مسافات التخزين طبقا للمتاح وحالة كل بوابة من بوابات تلك القرى، مضيفا أنه يتم التنسيق مع المولات والمطاعم التى تقع جنوب الطريق الدولى الساحلى لتوفير مواقف انتظار إضافية خلف/ بجوار المول، وعدم السماح بانتظار السيارات أمام المولات التى لا توجد أمامها مساحة كافية طبقا لكل حالة على حدة، وإزالة المخالفات والمعوقات والاشغالات التى توجد على الطريق.

وأوضح الجزار، أنه فى إطار خدمة المواطنين، وتحقيق عبورهم للطريق بأمان وسلامة، فقد تم الاتفاق على تنفيذ عدد من كبارى المشاه، حيث تم تحديد أماكنها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى تتولى أعمال تطوير الطريق الدولى الساحلى.