محافظ الغربية يبحث مع مدير الأمن الجديد سبل التعاون لتحقيق الانضباط

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مع مدير الأمن الجديد اللواء محمد عمار، سبل التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط بجميع أنحاء المحافظة وتحقيق الأمن والأمان فى الشارع وللمواطنين.





وأشار رحمى - خلال تهنئته اليوم الأربعاء، للواء محمد عمار، لاختياره مديرا لمديرية أمن الغربية - إلى عدد من التحديات الهامة التى تتطلب تضافر الجهود والتعاون المثمر لمواجهتها وعلى رأسها ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.

من جهته.. أعرب اللواء محمد عمار عن خالص سعادته وتقديره لمحافظ الغربية على هذه اللفتة الطبية وزيارته للتهنئته بتولى مهام المسؤولية الجديدة، والتى تعكس حرص المحافظ على دعم جهود الشرطة بالمحافظة.

وعلى صعيد آخر، قال محافظ الغربية إن الطفرة التى شهدتها المحافظة خلال العامين السابقين ما هو إلا نتاج عمل دؤوب مستمر لتنفيذ رؤية وخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالدولة والعبور بها للجمهورية الجديدة، مؤكدا أن جامعة طنطا ستظل بيت الخبرة الذى لا يتوانى عن تقديم الدعم للمحافظة فى تنفيذ خططها للتنمية المستدامة.

وأعرب رحمى - خلال حضوره اليوم للاجتماع الدورى لمجلس جامعة طنطا - عن سعادته وحرصه على مشاركة الجامعة فى اجتماعاتها الدورية والذى يعكس بدوره تقدير المحافظة لجهود الجامعة المستمرة.

وأضاف أن تحدى مستشفى 57357 تحدى كبيرا، قائلا "لدينا الثقة الكاملة فى قدرة الجامعة على تحمل المسئولية من خلال التعاون مع المحافظة لتخطى هذه الأزمة بنجاح".

وأشار إلى قرب الانتهاء من افتتاح الجامعة التكنولوجية بسمنود وافتتاحها لتنضم للجامعات بالعام الدراسى الجديد، مؤكدا ثقته فى قدرة الجامعة فى إدارتها على الشكل الأمثل.. مشيدا بدور الجامعة الملموس فى مبادرة (حياة كريمة) من خلال إطلاق القوافل الطبية، والبيطرية والاجتماعية.

وطالب الجامعة بتكثيف هذه القوافل الخدمية وخاصة كون المحافظة مقبلة على تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة فى 4 مراكز جديدة، مؤكدا أن الجامعة شريك قوى وفعال للمحافظة فى محور التنمية وبناء الإنسان بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).