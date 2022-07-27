سعر جديد لطبق البيض.. توجيه مهم من وزير التموين للمجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلى لتخفيف العبء على المواطن،منوه بأنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال بأنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل ‏مجمع استهلاكى طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود فى المكان، منوها بأن ‏الكميات المتعاقد عليها فى ازدياد طبقا لطلب المواطنين.