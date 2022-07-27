سعر جديد لطبق البيض.. توجيه مهم من وزير التموين للمجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد انخفاض أسعار البيض المحلى لتخفيف العبء على المواطن،منوه بأنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال بأنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل مجمع استهلاكى طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود فى المكان، منوها بأن الكميات المتعاقد عليها فى ازدياد طبقا لطلب المواطنين.
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