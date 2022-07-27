222 ألف طالب.. «التعليم» تستعد لامتحانات الدور الثانى للدبلومات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لامتحانات الدور الثانى للدبلومات الثانوية الفنية بكافة أنواعها: صناعى، زراعى، تجارى، وفندقى، على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2022/2021، والتى تنطلق السبت المقبل وتنتهى يوم الثلاثاء 9 أغسطس المقبل.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثانى عام 2022، فى المواد ذات الورقة الامتحانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10/8/2022 وتنتهى يوم الخميس الموافق 11/8/2022.

وقالت الوزارة، إنه تم توجيه لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير الامتحان التابعة لهم، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب العاملين بتلك اللجان.

وأضافت، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى لهذا العام 2022 بلغ حوالى 221 ألفا و827 طالبا وطالبة بكافة النوعيات كالتالى: 111534 صناعى، 41795 زراعى، 64542 تجارى و956 فندقى).

وبلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى لهذا العام (447) لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفنى كالتالى: 238 صناعى، 120 تجارى، 84 زراعى و5 فندقى).