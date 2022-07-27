نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط شغال” بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 أرقام الجلوس natiga.azhar.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 أرقام الجلوس، حيث تم الإعلان بشكل رسمي ونهائي عن موعد ظهور نتائج الثانوية الأزهرية 2022 الدور الأول العام الدراسي الحالي 2021 – 2022، وزاد البحث من وقتها بين الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي في الازهر الشريف عن طريقة الوصول إلى النتيجة ومعرفة الرابط، وهذا لمعرفة النتيجة في أسرع وقت ممكن وقت ظهورها وهذا قبل الضغط على الموقع، والذي كما نعلم يسبب في تأخر الكثير من الطلبة في الحصول على نتائجهم، فتابعوا معنا لتعرفوا رابط نتيجة بوابة الازهر الإلكترونية 2022، في موقعكم ثقفني.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2022

وقد أنهى الطلاب والطالبات في نظام الازهر الشريف في جميع المحافظات المصرية الامتحانات الخاصة بهم منذ حوالي 20 يوما، وكانت آخر مادة هي مادة الحديث الشريف وأنهى بها الطلاب اختباراتهم في يوم 7 يوليو 2022، وبدأت بعدها بأيام أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات من قبل أساتذتنا المعلمين في الأزهر الشريف.

ومن بعدها بدأت بحث الطلاب عن موعد ظهور الشهادة الخاصة بالثانوية الازهرية برقم الجلوس وبالرقم القومي، وخاصة أننا نعلم أن نتائج الازهر تظهر قبل الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، وهذا حتى يستطيع الطالب اختيار الكلية التي سيكمل بها تعليمه، وقد تابعنا معكم موقع تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، والذي تم تفعيله منذ ساعات لخريجي الثانوية العامة والأزهرية.

مؤتمر الازهر اليوم

وسيتم قبل ظهور النتائج عمل مؤتمر صحفي من الازهر الشريف، سيتم الإعلان فيه عن تفاصيل العام الدراسي الحالي من حيث نسب النجاح ونسب الرسوب، وعدد الطلاب المتقدمين، وسيتم الكشف عن اسماء اوائل الثانويه الازهريه للعام 2022، وسيقوم الامام الاكبر بالأزهر الشيخ الدكتور احمد الطيب بالاتصال هاتفيا بالأوائل لتهنئتهم، وهذا كما جرت العادة بكل عام.

موعد شهادة الثانوية الازهرية 2022

وقد أعلن برنامج ادارة شئون الطلاب المعاهد الازهرية عبر موقع بوابة الازهر الشريف عن الموعد الرسمي بخصوص نشر النتائج، وهذا باستخدام رقم جلوس طلاب الازهر أو الرقم القومي الخاص بهم، عبر الموقع الخاصة بالنتيجة نفسه، حيث سيتم الإعلان عنها في تمام الموعد التالي:

يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022.

في تمام الساعة الثانية ظهرا.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 أرقام الجلوس

ويمكنكم التوجه إلى الموقع مباشرة عبر الرابط الذي نتركه لكم بالأسفل للوصول إلى النتيجة فور إتاحتها، مع العلم أن الموقع سيواجه ضغطا شديدا في الدقائق الأولى من إعلان النتيجة نظرا لوجود مئات آلاف الطلاب في قطاع الازهر الذي ينتظرون اعلان نتائجهم منذ أيام، وما عليكم سوى المحاولة حتى يفتح الموقع معكم، ويحبذ أن يكون عبر جهاز كمبيوتر ولا مشكلة اذا كان الاستعلام من الموبايل، فتابع الخطوات:

اذهب إلى موقع نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية الدور الأول 2022 الالكترونية natiga.azhar.eg.

ثم ادخل الرقم القومي أو جواز الصفر لغير المصريين.

انقر على البحث.

او اضغط على رابط الرئيسية وانتقل إلى الاستعلام باستخدام ارقام الجلوس.

ادخل رقم الجلوس ثم انقر على أيقونة البحث، لتظهر لك نتيجه درجات الطالب أو الطالبة.

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