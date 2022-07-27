جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عز الدين تاجو سفير الفلبين فى القاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وخصوصا فى العمالة غير المنتظمة والعاملات من النساء وأطفالهن.





واستعرضت وزيرة التضامن خلال اللقاء كل البرامج والخدمات التى تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة، بما يشمل برامج حماية المرأة، وتنمية الطفولة المبكرة، والدعم التقدى المشروط "تكافل وكرامة"، كما استعرضت جهود الوزارة فى مجال التمكين الاقتصادى من خلال برنامج فرصة الذى يسعى إلى التأهيل لسوق العمل والتوظيف من خلال تعديل السلوك الوظيفى والمهنى لدى الشباب والنساء وإعلاء قيمة العمل. وناقش الطرفان مشروع الأسر المنتجة الذى تقوم الوزارة بتنفيذه من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية وصغار الصناع والمنتجين، كما ناقشا فرص الشراكة بشأن تقديم الدعم الفنى للأسر وتسويق منتجاتهم من خلال المعارض التى يتم تنظيمها فى مختلف محافظات الجمهورية. وأشاد السفير الفلبينى بالإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وحرص القيادة السياسية على مد مظلة الأمان الاجتماعى لتشمل كل الفئات الأولى بالرعاية ومن ضمنها العمالة غير المنتظمة والعمالة خارج البلاد، مشيرا إلى تشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين الدولتين وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال الحماية الاجتماعية والتأمينية، وتعد الفلبين من أكبر الدول المصدرة للعمالة خارج البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القباج وسفير الفلبين يناقشان التعاون فى الحماية الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.