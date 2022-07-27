«الحماية الاجتماعية» أولوية الدولة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أولت الدولة المصرية خلال السنوات السبع الأخيرة، اهتماما كبيرا بالمواطنين، وقدمت لهم العديد من برامج الحماية الاجتماعية، التى سارت بشكل متوازى مع عملية الإصلاح الاقتصادى.





ويوضح الإنفوجراف التالى، أهم برامج الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة من أجل حياة كريمة لكل مواطن. ومن أبرز برامج الحماية الاجتماعية، "تكافل وكرامة"، و"2 كفاية"، و"100 مليون صحة" و"سجون بلا غارمين أو غارمات" و"صحة المرأة" والمساعدات التى قدمتها لأصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه، وأيضا المساعدات للعاملين بالدولة أصحاب الرواتب أقل من 2700 جنيه وغيرها.

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