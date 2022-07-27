رئيس مدينة المحلة الكبرى: إحالة 249 فردا للتحقيق للإخلال بالواجب الوظيفى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجروانى - فى تصريح صحفى - بأنه فى إطار الدور الرقابى لمدينة المحلة الكبرى على جميع الجهات الحكومية التابعة تحت ولايتها ومن أجل انتظام العمل كلف الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى السعيد الصياد مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بديوان مركز المحلة بالقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفى على جميع المؤسسات الحكومية.

وأسفرت الحملة التى شملت المرور على المستشفى العام والإدارة البيطرية والعديد من مكاتب الصحة بالمحلة الكبرى، عن إحالة 249 فردا (منهم 86 طبيبا و102 من الممرضين و25 إداريا و35 فنيا وكاتب صحة) للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.