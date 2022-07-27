محافظ الإسكندرية: توفير 4166 فرصة عمل للشباب منهم 87 «قادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين ورعاية ذوى الهمم وتقديم الدعم لهم ودمجهم بشكل فعال ومؤثر فى المجتمع، قامت مديرية القوى العاملة برئاسة المستشار ياسر سعيد، بتعيين 4166 شابا منهم 87 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى.





وقال الشريف - فى تصريح اليوم الأربعاء - إن التعيين تم من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12889 راغب عمل منهم 178 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 905 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

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