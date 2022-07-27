القومى للمرأة ينظم ورشتين تدريبيتين عن حرفة التلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 03:28 مساءً - في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ، وفى اطار التدريب الانتاجى بالمشاغل والوحدات الإنتاجية وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ، نظم المجلس القومى للمرأة ورشتين تدريبيتين عن حرفة ( التلي ) ،

عددا من المتدربات اللائى سبق وتم تدريبهم من قبل المجلس علي ريادة الأعمال بقرية ( اولاد سراج مركز الفتح )بمحافظة (اسيوط) ، واستمرت الورشتين لمدة (ستة أيام ) بالتوازى خلال الفترة من 28مايو حتي 2 يونيو 2022.

وتناولت الورش التدريبية تعريف المتدربات بحرفة التلى وانواعها والأدوات المستخدمة فيها .