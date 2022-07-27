الصحة: اللقاحات أفضل أشكال الحماية من كورونا (إنفوجراف)

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وأضاف المتحدث، فى منشور على صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه يوصى بالتأكيد على أن الجرعة التنشيطية هى جزء طبيعى من التحصين ويمكن أن تزيد من الحماية ضد أوميكرون ومتحوراته.
وأوضح أن الجرعة التنشيطية للقاح تقوى مناعة الجسم وتقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته، مشيرا إلى أن الجرعة التنشيطية متاحة بدون حجز مسبق بعد مرور 3 أشهر من تلقى آخر جرعة للقاح للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن وبعد مرور 6 أشهر لبقية الأشخاص.
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