الصحة: اللقاحات أفضل أشكال الحماية من كورونا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان إن اللقاحات تظل هى أفضل شكل من أشكال الحماية ضد فيروس كورونا وأن الأشخاص غير الملقحين معرضون لخطر أكبر للإصابة بالفيروس.





وأضاف المتحدث، فى منشور على صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه يوصى بالتأكيد على أن الجرعة التنشيطية هى جزء طبيعى من التحصين ويمكن أن تزيد من الحماية ضد أوميكرون ومتحوراته.

وأوضح أن الجرعة التنشيطية للقاح تقوى مناعة الجسم وتقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته، مشيرا إلى أن الجرعة التنشيطية متاحة بدون حجز مسبق بعد مرور 3 أشهر من تلقى آخر جرعة للقاح للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن وبعد مرور 6 أشهر لبقية الأشخاص.