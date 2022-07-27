رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالسنة الهجرية الجديدة

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1444 هجرية.





ودعا المستشارون، المولى عز وجل أن يجعله عام خير ورخاء وازدهار على مصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها.

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