بدء جلسات المؤتمر العربى العشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

جدة - نرمين السيد - ويعقد المؤتمر بحضور كلا من: العقيد على بن موسى الكندى رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية، واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ورحب كومان بالحضور فى مقر مجلس وزراء الداخلية العرب ووجة بالغ الشكر والعرفان إلى تونس العزيزة للرعاية الكريمة التى تحيط المجلس، والدعم الموصول الذى توفره لأمانته العامة مما يسهم بشكل كبير فى نجاح مختلف الأنشطة والفعاليات.

كذلك رفع إلى وزراء الداخلية العرب كل التقدير والامتنان على عنايتهم الدائمة بالأمانة العامة لمجلسهم الموقر وعلى سعيهم الدؤوب لتعزيز التعاون الأمنى العربى.

وجاء نص كلمة كومان على النحو التالى:

نجتمع اليوم حضورياً بعد أن فرضت علينا جائحة كوفيد 19 التواصل عن بعد خلال مؤتمركم الماضى، نظراً لمقتضيات إجراءات الإغلاق والحجر الصحى والتباعد الاجتماعى التى تم انتهاجها لكبح جماح هذه الجائحة والحد من انتشارها.

ورغم التحسن الذى شهده الوضع الوبائى منذ بداية هذا العام، فإن مؤشرات انتشار الفيروس قد عادت إلى الارتفاع، إضافة إلى ظهور تهديدات وبائية أخرى مثل جدرى القردة وفيروس ماربورغ مما يجعل أجهزتَكم الموقرة عرضة -لا سمح الله- للإصابة بالعدوى نظراً لاحتكاكها اليومى بالمسافرين القادمين من شتى أنحاء العالم، وهو ما يحتم عليها اتخاذ كافة أساليب الوقاية اللازمة لضمان سلامة العاملين فيها أثناء أدائهم لرسالتهم النبيلة.

يشكل التأكد من المسافرين والتحقق من أوراقهم الثبوتية بطبيعة الحال الهاجس الأكبر لأجهزة الهجرة والجوازات التى هى صمام الأمان فى كل دول العالم والحصن المنيع الذى تتكسر عليه محاولات اختراق الحدود.

وينعكس هذا الهاجس فى جدول أعمالكم اليوم من خلال عدة بنود منها المستجدات فى مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، الذى سيسمح لكم باستعراض التطورات التقنية فى تزوير الوثائق والمستندات وسبل مواجهتها؛ ذلك أننا نعلم جميعا أن التقدم العلمى والتكنولوجى ما يفتأ يوفر أدوات جديدة يستغلها المجرمون للأسف فى غير الأغراض التى تم ابتكارها لأجلها، مما يفرض عليكم مواكبة هذه التطورات واتخاذ الآليات الكفيلة بمواجهتها. وفى هذا السياق سيكون الدليل العربى التقييمى للأجهزة المستخدمة فى كشف جوازات ووثائق السفر والهوية المزورة أداة تضع بين أيديكم تقييما لتلك الأجهزة من واقع الاستخدام الفعلى وهو ما سيمكنكم من اتخاذ القرار المناسب عند اقتناء التجهيزات اللازمة.

ونظراً لأهمية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، سينظر مؤتمركم فى إنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين فى ضوء آراء الدول الأعضاء بهذا الشأن، وبما يستجيب لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية واحترام حقوق الإنسان. ولا شك أن وجود مثل هذه المنصة أو الآلية -على غرار كل الآليات الهادفة إلى تسريع تبادل المعلومات- من شأنه أن يسهم فى رصد التهديدات الإجرامية والإرهابية وإطلاق التنبيهات اللازمة بشأنها.

وسيكون لحركة اللجوء -التى شهدت المنطقة العربية تفاقما لها فى السنوات الأخيرة لم يسبق له مثيل- نصيبٌ كبيرٌ من مناقشاتكم من خلال مشروع الخطة الاسترشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات العربية مع اللاجئين فى صيغته المعدلة، التى سترسم تصورا لهذا التعامل الذى ينبغى أن يراعى موازنة دقيقة بين احترام حقوق اللاجئين وكرامتهم وتقديم الاحتياجات الإنسانية لهم ومراعاة التحديات الأمنية التى تفرضها حركة اللجوء وسعى عصابات الإجرام المنظم وتنظيمات الإرهاب إلى استغلال هذه الحركة فى أعمالها الإجرامية.

وفى هذا السياق كذلك تأتى مناقشتكم لخطة العمل الإقليمية العربية حول الانتماء والهوية القانونية التى تلقينا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الرغبة فى عرضها على مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته القادمة، فرأينا من المناسب عرضها عليكم أولا لإبداء الرأى، تمهيدا لعرضها على المجلس الموقر.

ونظراً لتزايد حركة الهجرة غير الشرعية والمآسى الإنسانية التى تنجر عنها ولأهمية التصدى لعصابات تهريب المهاجرين، فسينظر مؤتمركم فى مشروع خطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، نأمل أن يشكل أداة تستفيد منها الدول الأعضاء فى جهودها لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة.

يسعدنى فى الختام أن أجدد الترحيب بكم، واثقاً من أنكم ستناقشون هذه المواضيع الثرية بكل كفاءة واقتدار وصولًا إلى نتائج بناءة تسهم فى تعزيز التعاون بين أجهزة الهجرة والجوازات العربية، وتدعِّم بالتالى جهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات الإجرامية.