كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية فى المنصورة

جدة - نرمين السيد - وفتحت الكلية أبوابها أمام الطلاب الراغبين فى الالتحاق بها، أمس الثلاثاء 26 يوليو الجارى، وذلك بعد تسجيلهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، والذى تستمر أعمال التسجيل عليه حتى 6 أغسطس المقبل.

وأكد الدكتور إيهاب حامد البراوى، وكيل الكلية، أن المجلس برئاسة الدكتور أحمد عبدالعظيم، عميد الكلية، حددت اختبارات البنين فى أيام الأحد، والإثنين، والخميس، أما البنات فى أيام السبت، والإثنين، والأربعاء، بقوة 200 طالب و150 طالبة فى اليوم.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة تقسم إلى 3 أيام، اليوم الأول يتم خلاله تسجيل الأسماء ودفع الرسوم بالفيزا، وإجراء كشف طبى مبدئى، واختبار الطول والوزن، واختبار القوام.

وفى يوم الاختبارات الثانى، يتم عقد اختبار معرفى مدته ساعة، ويضم 45 سؤالًا نظريًا لقياس المعلومات الرياضية لدى الطالب.

وفى اليوم الثالث والأخير، يتم عقد عدة اختبارات وهى المرونة، والوثب من الثبات، والشد على العقلة، والرشاقة، والمهارة الرياضية، وعدو 100 متر، وجرى 800 متر.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حددت مجموعة من الإرشادات العامة بشأن اختبارات القدرات للكليات التى تشترط ذلك للحاصلين على الثانوية العامة 2022، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الإرشادات واتباعها بدقة.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، أنه ممنوع منعا باتا حضور اختبارات القدرات بالهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية، وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقا، أو وجد معه أى أجهزة إلكترونية أخرى.

وأكدت وزارة التعليم العالى، على ضرورة إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول، لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أى فيروسات، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات، وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة فى بعض التخصصات.

وشددت الوزارة على الحضور قبل الموعد المحدد للاختبار بساعة كاملة على الأقل، وأن الطالب يعرف نتيحة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فقط.