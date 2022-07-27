قواعد القبول فى تنسيق الجامعات 2022-2023 (مستند)

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزير التعليم العالى رقم 2180 لسنة 2022 بشأن قواعد القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية والفنية والثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية.





ووفقا للقرار يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لعام 2022، والمقرر قبولهم بالجامعات لعام 2022 / 2023. كما نص القرار أن تكون نسبة 25% على الأكثر من إجمالى عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى 2022 / 2023.

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