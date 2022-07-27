وزيرة البيئة ورئيسة المجلس القومى للمرأة تبحثان مبادرة للمرأة سيتم إطلاقها قبل مؤتمر المناخ COP27

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:27 مساءً -

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اجتماعاً موسعاً عبر خاصية الفيديو كونفراس لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، الذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ COP27، بحضور السفير محمود عفيفى من وزارة الخارجية ومسئولى وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع قد تناول مناقشة مبادرة المرأة التى سيتم إطلاقها قبل مؤتمر المناخ، وسيتم استعراضها ومناقشة آليات تنفيذها خلال فعاليات يوم المرأة الذى يعقد على هامش مؤتمر المناخ، مع تحديد الجهات المانحة والممولة لهذه المبادرة، موضحة أن المبادرة الخاصة بالمرأة ستتضمن عدد من الموضوعات كرفع الوعى البيئي والاقتصاد الأخضر وتغيير السلوك، بهدف إبراز دور المرأة المصرية فى التصدي لقضايا التغيرات المناخية، كما ستتضمن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه وفقاً لقرارات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ COP27، يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية المشاركة فى الفعاليات التى تعقد على هامش المؤتمر بهدف التنسيق وتحقيق التكامل بين كافة الأطراف، للخروج بالمؤتمر بالشكل اللائق.

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالشراكة والتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الخارجية في التحضيرات الخاصة بفاعليات مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، مؤكدة أنها على ثقة بأنها ستكون قمة مشرفة، مشددة على أهمية إطلاق يوم المرأة بمؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، وقالت أن ذلك يساهم في نشر الوعى بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمام المرأة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق، في إطار أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ.