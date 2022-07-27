الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ615 ألف سيدة من خلال القوافل والعيادات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:26 مساءً - الصحة: 11 مليون و370 ألف زيارة وحدات تنظيم الأسرة من المنتفعات بخدمات الصحة الإنجابية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 615 ألف و545 سيدة "منتفعة"، من خلال العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية بجميع المحافظات خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيقا لـ«رؤية مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، من خلال 771 قافلة صحة إنجابية، و13 ألف و745 زيارة للعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى 3 حملات تنشيطية، تم تنفيذهم بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى استفادة 185 ألف و942 منتفعة جديدة بخدمات تنظيم الأسرة المُقدمة بالمجان.

وقال «عبدالغفار» إن الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية من خلال تدريب الفرق الطبية العاملة بها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة مجانا وبشكل دوري، طبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى أن إجمالي الحاصلات على الوسائل بلغ 98 ألف و729 منتفعة من خلال 484 عيادة –مُدعمة- بواقع 419 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع «2 كفاية».

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن إجمالي زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة، بلغ 11 مليون و370 ألف و287 زيارة، بينهم مليون و166 ألف و735 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 14 مليون و228 ألفاً و298 وسيلة بمختلف أنواعها.

وقال «عباس» إنه تم تنفيذ 8 مليون و638 ألف و730 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث قدمن 490 ألف و705 ندوات تثقيفية، للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع.

وأضاف أنه تم عقد 151 ألف و360 ندوة بنوادي المرأة، للتوعية بموضوعات الصحة الإنجابية، كما تم تدريب 101 ألف و884 سيدة على بعض الحرف، مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو، وإقامة 2381 معرضاً للمنتجات، مشيراً إلى فتح 969 فصل لمحو الأمية بنواد المرأة في محافظات الجمهورية، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار، خاصةً قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وتابع «عباس» أنه تم عقد 1091 دورة تدريبية لمقدمي الخدمة والمشرفين الفنيين بجميع المحافظات على تركيب الوسائل الحديثة واستخدام أجهزة السونار، وتقديم مشورة وخدمات وسائل تنظيم الأسرة في المستشفيات بعد الولادة والإجهاض، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات على البرنامج المطور لتحديث المعلومات لدى المثقفات السكانيات ورفع كفائتهن.

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.