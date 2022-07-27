تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ615 ألف سيدة خلال النصف الأول من 2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ615 ألفا و545 سيدة منتفعة من خلال العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية بجميع المحافظات خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيقا لرؤية مصر 2030.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال 771 قافلة صحة إنجابية، و13 ألفا و745 زيارة للعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى 3 حملات تنشيطية تم تنفيذها بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى استفادة 185 ألفا و942 منتفعة جديدة بخدمات تنظيم الأسرة المقدمة بالمجان.

وأضاف أن الوزارة تقدم الدعم الفنى للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية من خلال تدريب الفرق الطبية العاملة بها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة مجانا وبشكل دورى طبقا لاحتياجاتهم.

وأوضح أن إجمالى الحاصلات على الوسائل بلغ 98 ألفا و729 منتفعة من خلال 484 عيادة - مدعمة - بواقع 419 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية و65 عيادة تابعة لمشروع (2 كفاية).

وقال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن إجمالى زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة بلغ 11 مليونا و370 ألفا و287 زيارة بينهم مليون و166 ألفا و735 منتفعة جديدة، لافتا إلى صرف 14 مليونا و228 ألفا و298 وسيلة بمختلف أنواعها.

وأضاف أنه تم تنفيذ 8 ملايين و638 ألفا و730 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث قدمن 490 ألفا و705 ندوات تثقيفية، للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعى الصحى للمجتمع.

وأوضح أنه تم عقد 151 ألفا و360 ندوة بنوادى المرأة للتوعية بموضوعات الصحة الإنجابية، كما تم تدريب 101 ألف و884 سيدة على بعض الحرف، مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو، وإقامة 2381 معرضا للمنتجات.

ولفت إلى فتح 969 فصلا لمحو الأمية بنواد المرأة بمحافظات الجمهورية، وذلك إيمانا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصة قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وتابع أنه تم عقد 1091 دورة تدريبية لمقدمى الخدمة والمشرفين الفنيين بجميع المحافظات على تركيب الوسائل الحديثة واستخدام أجهزة السونار، وتقديم مشورة وخدمات وسائل تنظيم الأسرة فى المستشفيات بعد الولادة والإجهاض، بالإضافة لتدريب الرائدات الريفيات على البرنامج المطور لتحديث المعلومات لدى المثقفات السكانيات ورفع كفائتهن.

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.