مصر تتقدم 20 مركزا فى مؤشر الوافدين للداخل خلال 2022 (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
وأوضح الإنفوجراف أن مصر نجحت فى التقدم فى أبرز المؤشرات الفرعية للمؤشر، وقفزت فى مؤشر سهولة الاستقرار من المرتبة الـ 30 فى عام 2021 إلى المرتبة الـ 15 فى عام 2022، كما قفزت مصر فى مؤشر العمل بالخارج من المرتبة الـ 53 فى 2021 لتحتل المرتبة الـ 40 فى 2022، وفى مؤشر التمويل الشخصى قفزت مصر إلى المرتبة الـ 17 فى عام 2022 وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 49 فى 2021.
ويقيس "مؤشر الوافدين للداخل" الدول وفقا لمدى جاذبيتها للراغبين فى الهجرة والإقامة والعمل فيها، من خلال الاعتماد على 5 عوامل رئيسية من خلال استطلاع رأى شمل ما يقرب من 12 ألف وافد يمثلون 177 جنسية، ويعيشون فى 181 دولة.
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