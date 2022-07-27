وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة والتعاون مع السفير اليابانى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء رحبت السعيد بالسفير اليابانى خلال زيارته الأولى للوزارة، قما قدمت التعازى لوفاة شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى الأسبق، وأعربت عن تقديرها للعلاقات المصرية اليابانية القائمة على أسس متينة وشراكة متنامية ومتعمقة، مشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان خلال عام 2021 إلى 1.5 مليار دولار بزيادة بلغت 13٪.

وتابعت السعيد أن العام الماضى شهد تسجيل الصادرات المصرية إلى اليابان 327 مليون دولار بزيادة حوالى 7٪ عن عام 2020، مشيرة إلى الدعم الذى قدمته اليابان لمصر فى العديد من الأنشطة ومشاريع البنية التحتية والنقل، لافته إلى إنشاء خط 4 فى مترو القاهرة ومطار برج العرب، إلى جانب الدعم المقدم فى إنشاء المتحف المصرى الكبير، وأعربت السعيد عن التقدم الذى أحرزته دولة اليابان فى مختلف المجالات وخاصة التنمية الاقتصادية، وإجراءات التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأزمات والتحديات العالمية الحالية.

كما تناولت السعيد الحديث حول التعاون المشترك بين الدولتين فى مجال التعليم والثقافة من خلال برنامج الشراكة التعليمية (EJEP) والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، مضيفه أن وزارة المالية قامت مؤخرًا بطرح أول سندات مصرية فى أسواق رأس المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين يابانى أى نحو نصف مليار دولار.

وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق المسح الميدانى لتأثير جائحة الفيروس التاجى بنجاح، على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع اليابان.

واستعرضت السعيد التجربة المصرية فى عدة مجالات تضمنت النمو الاقتصادى، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.2% خلال العام المالى 2021-2022 والذى عكس نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى، مضيفة أن الاقتصاد المصرى شهد نموًا بنحو 8 % بين يوليو 2021 ومارس 2022، فضلًا عن الزيادة بنسبة 9.8 % فى الربع الأول، و8.3 % فى الربع الثانى، و5.4 % فى الربع الثالث، متابعه أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 أكدت حرص مصر على متابعة تطورات مؤشرات التنمية البشرية من خلال رصد التغيرات.

وتابعت السعيد أن الخطة أظهرت أن المؤشرات الإيجابية فى مجال الصحة تضمنت انخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، وانخفاض معدل انتشار بعض الأمراض.

وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادى، ومبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.

كما أشارت السعيد إلى المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والذى يعمل على تطوير الإدارة الحكومية ورفع كفاءتها من خلال التدريب المستمر ورفع مستوى الآليات التكنولوجية، دعم تنفيذ رؤية مصر 2030، تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات الموظفين.

وناقش الحضور عدة اقتراحات للتعاون تضمنت توسيع الشراكة الحالية بين المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والكيانات اليابانية مثل معهد GRIPS و| JICA، والاستفادة من آلية تبادل الخبراء والزيارات الميدانية فى مجالات الحوكمة والإدارة العامة والابتكار والموازنة بين البرامج والأداء والشفافية فى الموازنة العامة وتطوير العلاقات الحكومية ودمج الاعتبارات البيئية فى التخطيط التنموى، بالإضافة إلى التعاون فى مجال مشروع رواد 2030 الذى يهتم بحاضنات الأعمال وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.

كما شهد اللقاء تسليط الضوء على إمكانات شمول الخبرات اليابانية ضمن مبادرة حياة كريمة،ومن جانبه اشاد السفير اليابانى بعمق العلاقات المصرية اليابانية واهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر فى كافة المجالات وابدى تقدير شديد للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والاثر التنموى الذى ستحدثه فى المجتمع المصرى.