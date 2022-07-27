شباب الدقهلية يواجهون حرارة الجو بتوزيع العصائر فى الشارع (صور)

جدة - نرمين السيد - بادر عدد من شباب مدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، بتوزيع المشروبات المثلجة والعصائر على المواطنين والسائقين فى الشوارع، خلال ساعات الظهيرة؛ للتخفيف عنهم من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.





وجهز شباب دكرنس كميات من العصائر وقاموا بتوزيعها على المارة بالشوارع، فى مبادرة خيرية منهم للمساعدة فى تخفيف آثار ارتفاع درجات الحرارة على المواطنين وسائقى التكاتك والسرفيس. وتشهد محافظة الدقهلية موجة من الارتفاع الشديد فى حرارة الجو، اليوم الأربعاء، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 39° والصغرى 21°. حالة الجو اليوم وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل، بقيم تتراوح ما بين 2 : 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

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