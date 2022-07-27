جدة - نرمين السيد - اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الإجراءات لدعم المواطن ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، حيث خفضت أسعار اللحوم المجمدة لـ85 جنيهاً للكيلو بدلاً من 90.





كما عملت الوزارة على توفير منتجات الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25 %، وطرح البيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهاً للطبق. وتوفير زيت الطعام بالمنافذ بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، والتعاقد مع جهات سودانية لتوفير 74.756 رأس ماشية تكفى لـ15 شهراً. وتوفير مخزون استراتيجى من السلع الغذائية يكفى لـ7 أشهر، وتيسير الحصول على خدمات منظومة دعم الخبز والتموين إلكترونياً، وإجراء العديد من المناقصات العالمية لشراء زيت الطعام الخام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات التموين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.