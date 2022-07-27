نتيجة الثانوية الأزهرية
من المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفى بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، وشهادة الشعبة الإسلامية.
وبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، وأدى الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام.
وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 91392 طالبا، أما طلاب القسم العلمى فيبلغ عددهم 46648 طالبا، فضلا عن 143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.
وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا
كما أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن موعد امتحانات الدور الثانى لأبنائنا فى الخارج للعام الدراسى 2021/2022، لمختلف المراحل التعليمية، فى كل دول العالم، والتى تبدأ من اليوم 27 يوليو 2022، وتنتهى فى 7 أغسطس 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزهر يعلن نتيجة الثانوية لعام 2022 (ننشر الرابط) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.