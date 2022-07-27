الأزهر يعلن نتيجة الثانوية لعام 2022 (ننشر الرابط)

جدة - نرمين السيد - يعقد الأزهر الشريف، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، إذ يعتمدها الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.





نتيجة الثانوية الأزهرية

من المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفى بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، وشهادة الشعبة الإسلامية.

وبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، وأدى الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام.

وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 91392 طالبا، أما طلاب القسم العلمى فيبلغ عددهم 46648 طالبا، فضلا عن 143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.

وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا

كما أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن موعد امتحانات الدور الثانى لأبنائنا فى الخارج للعام الدراسى 2021/2022، لمختلف المراحل التعليمية، فى كل دول العالم، والتى تبدأ من اليوم 27 يوليو 2022، وتنتهى فى 7 أغسطس 2022.