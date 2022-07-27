وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بالعام الهجري الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:29 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسي بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل العام الهجرى الجديد 1444 هـ أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، واننا لنستلهم من إحتفالنا السنوى بذكرى الهجرة النبوية الشريفة المثُل والقيم الرفيعة فى الصمود والتضحية إيماناً برسالة سامية تُحقق الأمن والإستقرار وتُدعم المسيرة البناءة للتنمية وتحمى وطننا الغالى ، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم .. وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم .. إنه نعم المولى ونعم النصير .

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتورحنفى جبالى - رئيــس مجلس النواب .. بمناسبة العام الهجرى الجديد..جاء بها:-بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1444 هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح إننا نستلهم من إحتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية لتحقيق الأمن والإستقرار لوطننا الغالى .. لنرجو لمسيرة مجلسكم المُوقر دوام السداد فى قادم الأيام ومستقبل التحديات .وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير .

ووجه وزير الداخلية " برقية تهنئة للمستشارعبدالوهاب عبدالرازق - رئيــس مجلس الشيوخ .. بمناسبة العام الهجرى الجديد..جاء بها:-بمناســــبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المُباركة .. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى .

وأرسل وزير الداخلية " برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:-بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1444 هــ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح إن إحتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل دروساً عظيمة نستلهم منها الإرادة القوية إستكمالاً لمسيرة البناء والتنمية للوفاء برسالتنا الوطنية لتحقيق الأمن والإستقرار للوطن المُفدى .

وبعث " وزير الداخلية " برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:-مع إنتهاء السنة الهجرية وحلول العام الهجرى 1444 هــ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن أبعث لفضيلتكم بأسمى عبارات التهنئة ومشاعر التقدير راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات ، ونحن إذ نستقبل هذه الذكرى العطرة التى تمثل مولد عصر جديد فيه خرج العالم أجمع من الظلمات إلى النور .. لنرجو من المولى جلت قدرته لمسيرة أزهرنا الشريف المزيد من الإزدهار لتمتد هذه المناسبة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف الأجلاء بموفور الصحة والعافية .

ووجه" وزير الداخلية " برقية تهنئة للفريق أول محمــد زكــــى - القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:-

يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444 هـ أن نُعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى ، إننا نستلهم بإحتفالنا بهذه الذكرى الكريمة صدق النوايا والإخلاص داعين الله العلى القدير أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والأمان لوطننا الغالى، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر - رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها: يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444 هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى .. داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً لحماية وطننا الغالى وشعبه العظيم .

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف.. بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:- يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444 هـ أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .

وأرسل وزير الداخلية " برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى جمهــورية مصر العربية .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:- يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444 هـ أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات .

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية..جاء بها :- يَسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1444 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى . يأتى إحتفالنا بهذه المناسبة فى كل عام ليرسخ فى نفوسنا دلالات كريمة وقيم نبيلة تُعلى معانى التضحية والفداء والإقبال على العطاء من أجل توطيد ركائز الأمن السامية بما يخدم أمن وسلامة الوطن .