السفير المصري في كوناكري يستقبل الطلبة الغينيين الحاصلين على المنح الدراسية المقدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:28 مساءً - استقبل تامر كمال المليجي، سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري، الطلبة الغينيين الذين حصلوا على المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف للدراسة في عدد من الكليات والمعاهد الأزهرية بدءً من العام الدراسي المقبل 2022/2023.

هذا، وقدم السفير المصري التهنئة للطلبة الغينيين لنجاحهم في الحصول على المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف، مؤكداً على التطلع لأن يكونوا في المستقبل سفراء للأزهر الشريف وأن يكون لهم دور فعال بعد إنهائهم لدراستهم في مجتمعاتهم، خاصة في مواجهة الأفكار والأيدولوجيات المتطرفة.

ومن جانبهم، أعرب الطلبة الغينيون عن سعادتهم باستكمال دراستهم في مصر بالأزهر الشريف وحمل رسالته السامية ونشر مفاهيم صحيح الدين الإسلامي.